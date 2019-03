Emergenza personale e sistema assistenziale da riformare: gli infermieri di Pescara incontrano l'assessore Verì

Nuove assunzioni per risolvere la carenza di personale, riformare i modelli organizzativi esistenti in termini di assistenza sanitaria. Sono queste le principali richieste fatte dall'ordine degli infermieri di Pescara che hanno incontrato l'assessore regionale alla sanità Verì nell'assemblea annuale.

Tante le criticità da risolvere, a partire da una concezione moderna e più efficente del sistema di assistenza ospedaliero e domiciliare, oltre al cronico problema della carenza di personale, che in virtù della quota 100 in Abruzzo ha una carenza di 2.340 unità.

La presidente Irene Rosini:

"Il personale qualificato sul territorio è presente, probabilmente è il sistema organizzativo che va rivisto. Il sistema sanitario regionale ha necessità di avvalersi di tutte le professioni sanitarie, non solo di alcune, per rispondere in modo appropriato ed efficace ai nuovi ed emergenti bisogni di salute, di assistenza e di continuità curativo assistenziale”