Riprendono nella Asl di Pescara gli screening oncologici di primo livello dopo lo stop per il Coronavirus

Riprendono, con la fase 2 dell'emergenza Coronavirus, gli screening oncologici alla Asl di Pescara. Le attività di primo livello dei programmi di screening per la lotta alle patologie tumorali stanno ripartendo dopo lo stop imposto nella fase acuta della pandemia.

La Asl ricorda che è fondamentale ed importante sottoporsi ai test anche durante il Coronavirus, e quindi per limitare al minimo le occasioni di contagio si dovranno seguire queste regole per l'accesso in laboratorio:

- rispettare la puntualità nel rispetto dell’orario degli appuntamenti;

- indossare mascherina ed igienizzare le mani;

- mantenere le corrette norme di distanziamento sociale;

- accedere agli ambulatori da soli: eventuali accompagnatori potranno attendere all’esterno della struttura;

- annullare telefonicamente l’appuntamento in caso di quarantena, sintomi influenzali o febbre.

Per chi ha ricevuto per posta l'invito per mammografia, Hpv/Pap test o ritiro della provetta per il sangue occulto nelle feci, si possono prenotare gli appuntamenti al numero 0854253939 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.