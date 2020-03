La Asl di Pescara riduce prestazioni e accessi al Cup per contenere il Covid-19 (Coronavirus)

La Asl di Pescara riduce le prestazioni offerte e indica come rivolgersi al Cup (centro unico di prenotazione) per l'emergenza Coronavirus allo scopo di contenere il contagio da Covid-19.

Per riguarda il Cup la Asl invita gli utenti che necessitano di prenotazioni per prestazioni ambulatoriali ad utilizzare preferibilmente la modalità telefonica rispetto all’accesso agli sportelli.

Lo scopo è quello di evitare assembramenti di persone, in ossequio a quanto riportato dai recenti decreti ministeriali relativi all’emergenza coronavirus.

La Asl ha potenziato le postazioni del call center telefonico di Pescara, per far fronte al prevedibile aumento delle richieste di prenotazioni/disdette/spostamenti da parte dell’utenza. «Si raccomanda agli utenti», si legge in una nota della Asl, «la massima collaborazione al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell’infezione virale da coronavirus». I numeri telefonici del call center sono i seguenti:

800 827 827 da rete fissa (chiamata gratuita per gli utenti);

0872 226 da rete mobile (costo secondo piani tariffari dei gestori).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18. Sabato dalle ore 8 alle ore 13.

Inoltre Ildo Polidoro, direttore dell’unità operativa complessa (Uoc) di Medicina Legale della Asl di Pescara, comunica che saranno differite le date di alcune prestazioni specialistiche medico legali e, conseguentemente, stabilite nuove modalità per accedere alle strutture sanitarie ambulatoriali: