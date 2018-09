Asili nido comunali, lavori in dirittura d'arrivo

Sono in dirittura d'arrivo i lavori nei due asili nido comunali "La Mimosa" e "La Conchiglia" di via Benedetto Croce e via Vespucci, dove l'amministrazione comunale ha aperto i cantieri per la messa in sicurezza, adeguamento sismico e riqualificazione. L'assessore Cuzzi questa mattina ha compiuto un sopralluogo per verificare la situazione. La spesa complessiva è pari a 540 mila euro.

Cuzzi si è detto soddisfatto: