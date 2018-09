Asfalto in centro: scattano le modifiche alla viabilità

Scattano le modifiche alla viabilità in centro, nella zona della stazione, dove a partire dalle 20 di oggi 21 settembre e fino alle 6 di domani 22 settembre saranno in corso in lavori per il rifacimento dell'asfalto. In particolare saranno in vigore:

divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Aremogna nel tratto fra via Ferrari e via Parco Nazionale D'Abruzzo

divieto di transito sulla corsia lato mare di via Ferrari nel tratto fra l'incrocio con via Aremogna e l'incrocio con via Michelangelo, con obbligo di svolta a destra nel sottopasso per i veicoli in direzione nord