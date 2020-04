VIDEO | Nasce "Artobekids", l'iniziativa per stare accanto ai più piccoli in tempi di emergenza Covid 19

Sappiamo tutti quanto sia difficile il periodo che stiamo vivendo: è dura per molti rimanere a casa, così come affrontare le spese quotidiane di una famiglia senza poter guadagnare; Questo però è il punto di vista di un adulto. Un bambino, che non dovrebbe mai essere sottoposto a tale stress, vive questo periodo in modo probabilmente confuso con un pizzico di incoscienza in più ma con più paura.

Sa che c’è un nemico, ma non lo può vedere; sa che non può andare a scuola, non può vedere i suoi compagni, non può più giocare all’aperto né dedicarsi allo sport in palestra e in più ogni giorno, ascolta in tv o alla radio l’espandersi di questo nemico e i morti che lascia dietro di sé. ArtobeKids è un mondo che cerca di regalare ai bambini un modo per poter fuggire, seppur per poco tempo, dalla monotonia e lo fa invogliandoli ad usare la fantasia e la loro creatività, attraverso attività studiate apposta per loro.

Si disegna e si colora, si manipola, si creano giocattoli riciclando o usando ciò che si ha in casa, si imparano tradizioni, si fa ginnastica ma sempre divertendosi, si raccontano storie, fiabe e si cerca di far riscoprire il bello di coinvolgere tutta la famiglia. Si dà ai bambini speranza e la possibilità di diventare loro stessi i protagonisti della loro vita.

Andando in live su Facebook si raccontano le fiabe con due simpatici amici il mercoledì alle 21 e, attraverso incontri con il supporto di una psicologa, si ascoltano i loro pensieri, i loro perché, le loro paure e si cerca di sostenerli e accompagnarli in questo difficile momento e non solo.