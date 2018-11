Gli arrosticini sbarcano a New York: aperto un chiosco nel mercatino natalizio di Bryant Park

Arrosticini al mercatino di Natale di New York di Bryant Park. Per la prima volta uno dei simboli dell'enogastronomia abruzzese arriva anche nel popolare mercatino natalizio della Grande Mela dove si possono trovare corner di street food provenienti da tutto il mondo.

A fare la curiosa scoperta il travel blogger Piero Armenti, che ha postato anche una foto con gli arrosticini appena cotti sulla sua pagina Facebook "Il mio viaggio a New York".

Gli arrosticini vengono venduti al prezzo di 23 dollari per 10 pezzi, dunque circa 2 euro al pezzo. Il punto vendita fa parte della catena "D'Abruzzo - Abruzzese street food" che è già presente a New York con altri 3 punti vendita a Brooklyn ed è stato fondato da un italo americano originario di Caramanico Terme. Qui si possono gustare anche altri prodotti tipici come le neole e le pizze fritte.