Area Vestina: niente biglietto unico per gli autobus TUA

Niente biglietto unico e niente risparmio, almeno per ora, per gli utenti dell'area vestina che utilizzano gli autobus TUA. Il capogruppo di Forza Italia alla Regione Sospiri, infatti, ha fatto sapere che l'estensione dell'area coperta dal Biglietto Unico per ora non sarà attuata, parlando di promesse non mantenute da parte dell'ex Governatore D'Alfonso.

La variazione includeva nell'area molti comuni dell'entroterra pescarese ed anche del chietino:

"Considerando la disponibilità di tale progetto, ho chiesto al Presidente della Regione quandointendesse procedere alla variazione del servizio depositata da Tua, una variazione utile e strategica specie con l’apertura imminente del nuovo anno scolastico, prevista per l’11 settembre prossimo. La risposta dell’ex Presidente, un papiro di richiami normativi lungo quattro pagine, è però stata una vera doccia fredda: il progetto di Tua non verrà adottato, dunque la variazione del servizio non diventerà esecutiva, né oggi né con l’inizio dell’anno scolastico. Nella lettera firmata in calce su ogni foglio dall’ex Governatore, si ufficializza che il 4 giugno la giunta regionale ha semplicemente approvato una delibera di indirizzi prevedendo una futuribile rimodulazione dell’area di copertura del biglietto Unico, per servire meglio sei comuni oggi compresi in modo parziale e ipotizzando l’inclusione di Pianella e Moscufo, la ridefinizione delle tariffe e la revisione del collegamento nell’area metropolitana Pescara-Chieti per eliminare le corse doppione"

Sospiri poi ha aggiunto che nemmeno in merito alla questione dei bus filovia sulla strada parco è stata espressa dal Governatore, e che il centrodestra in caso di vittoria alle prossime elezioni regionali porterà subito la questione in Giunta approvando la nuova Area del Biglietto Unico entro 60 giorni dal momento dell'insediamento.