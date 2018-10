Area di risulta, in consiglio comunale commercianti e disabili [FOTO]

Consiglio comunale di Pescara in corso in questi minuti per discutere del futuro da dare all'area di risulta, questione ormai almeno ventennale.

In aula sono presenti sia i commercianti che i disabili dell'associazione "Carrozzine Determinate" in segno di protesta nei confronti del progetto proposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Alessandrini.

In particolare la Confcommercio, ha invitato gli operatori ecomonici cittadini a essere presenti durante l'assise civica, fa sapere che, «dobbiamo tutti insieme farci sentire per bloccare l’approvazione di un progetto completamente sbagliato che prevede: la cessione ai privati dei parcheggi sulle strade della città con notevoli aumenti delle tariffe; la realizzazione nell’area di risulta di due silos con un numero di posti auto inferiore a quelli attuali gestiti da privati con applicazione di tariffe molto alte; la realizzazione di fronte alla Stazione Ferroviaria di una Stazione sotterranea degli autobus molto costosa e dannosa per la salute; la cessione gratuita a privati di due aree per appartamenti e nuovi negozi che creerebbero danno alle attività commerciali esistenti.

Dal loro canto invece, i rappresentanti dell'associazione Carrozzine Determinate, guidati da Claudio Ferrante, chiede «con fermezza all’amministrazione e a tutto il consiglio comunale di esonerare completamente dalla tariffa di parcheggio le persone con disabilità in tutte le aree che il Comune si appresta a riqualificare. E’ necessario emettere l’ordinanza comunale come previsto dal d.p.r. 151 consentendo alle persone con disabilità grave di parcheggiare gratuitamente in tutte le aree a pagamento della città».

Il primo cittadino ha ricevuto in sala giunta commercianti e disabili per ascoltare le loro ragioni.