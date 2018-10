Progetto area di risulta: il problema dei parcheggi per i disabili verso una soluzione

Sembra avviarsi verso una felice soluzione la questione dei parcheggi gratuiti per i disabili nel progetto di riqualificazione dell'area di risulta. L'associazione "Carrozzine Determinate" infatti aveva protestato anche durante una delle sedute del consiglio comunale in cui si doveva approvare il progetto del comune per la riqualificazione dell'area di risulta. Progetto in cui, oltre agli stalli concessi per legge alle persone con disabilità, era messo a disposizione un numero molto esiguo di altri posti gratuiti mentre attualmente un disabile può parcheggiare gratuitamente in qualsiasi stallo dell'area di risulta.

Claudio Ferrante, presidente dell'associazione, ha fatto sapere di essere stato ricevuto dall'assessore Diodati che ha garantito li diritto ai parcheggi gratuiti per i disabili: