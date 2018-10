Progetto area di risulta, stangata per i parcheggi per i disabili

No ai parcheggi a pagamento per i disabili nel progetto di riqualificazione dell'area di risulta. Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, attacca l'amministrazione comunale per la decisione di non concedere la sosta gratuita ai disabili gravi negli stalli a pagamento, ma di far pagare la metà rispetto alla tariffa normale.

Secondo Ferrante, si tratta di una decisione inaccettabile considerando che i posti gratuiti per persone con disabilità saranno pochissimi, come prevede la Legge e parla di mancanza di considerazione da parte della giunta Alessandrini per i disabili, nonostante le promesse fatte nel 2015 quando fu anche approvata la mozione sulla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

L’associazione carrozzine determinate chiede con fermezza all’amministrazione e a tutto il consiglio

comunale di esonerare completamente dalla tariffa di parcheggio le persone con disabilità in tutte le

aree che il Comune si appresta a riqualificare. E’ necessario emettere l’ordinanza comunale come previsto dal d.p.r. 151 consentendo alle persone con disabilità grave di parcheggiare gratuitamente in tutte le aree a pagamento della città

Ferrante inoltre ha fatto sapere che l'associazione sarà presente al consiglio comunale di mercoledì 17 ottobre quando dovrebbe essere approvata la delibera sul progetto per l'area di risulta.