Area di risulta: disabili s'incatenano per la questione dei parcheggi a pagamento

Disabili incatenati per protestare contro la possibilità che nell'area di risulta, con il nuovo progetto di riqualificazione, venga cancellato il parcheggio gratuito anche negli stalli non dedicati a persone disabili. L'associazione "Carrozzine Determinate" continua a protestare per il nuovo progetto del Comune sull'area di risulta. Dopo aver ottenuto la sospensione dell'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale il 17 ottobre scorso, ora il presidente Ferrante attende di essere convocato assieme ai capogruppo dal sindaco Alessandrini e dagli altri amministratori.

"Si torna a chiedere non solo la modifica di quanto assurdamente previsto per la riqualificazione dell’area di risulta ma l’approvazione della gratuità del parcheggio disabili come previsto comma 5 dell’articolo 1 del DPR 151 del 30 luglio 2012, in tutte le aree della città nelle quali è previsto il pagamento per la sosta! Chiediamo con urgenza la convocazione insieme ai capi gruppo consiliari, preannunciando che se verranno disattese queste richieste, se verrà leso il diritto alla mobilità delle persone con disabilità grave, l’associazione promette catene dinanzi al palazzo di città, ricordando ancora una volta agli amministratori che la sola Grande Pescara conta più di 5000 aventi diritto al contrassegno disabili"