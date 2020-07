Un'area camper per ogni comune d'Abruzzo: approvata dal consiglio regionale la legge

L'Abruzzo diventa una regione super accogliente per i camperisti. È stata infatti approvata la proposta di legge che prevede la realizzazione in ogni Comune del territorio regionale di un'area d'accoglienza ed attrezzata per i camper. Come spiega il consigliere Montepara della Lega, che ha presentato la proposta di legge, si tratta di un passo fondamentale per andare incontro al cosiddetto turismo "en plein air" che da tempo conosce numeri record in costante crescita.

L'aumento è del 9/10% annuo con circa 4 - 5 milioni di viaggiatori solo nel nostro Paese.Gli stessi presidi e le stesse aree, spiega il consigliere, in caso di necessità potranno diventare un punto di primo intervento e raccolta per la protezione civile.