La proposta dell'arcivescovo Valentinetti alle chiese della diocesi: "Suonate contemporaneamente tutte le campane per pregare insieme"

Un appello a tutti i parroci e ai fedeli per trovarsi in un momento di preghiera comune, nonostante la chisura delle chiese per l'emergenza Coronavirus ed una proposta che riprende quanto successo oggi nella forania di Pescara Sud. L'arcivescovo di Pescara- Penne monsignor Valentinetti torna sulla questione dell'importanza per la comunità cattolica di rimanere uniti soprattutto in un momento difficile come questo:

Mi ha colpito, particolarmente, l'iniziativa della forania di Pescara Sud, che, al suono contemporaneo delle campane, alle 18.25, di tutte le chiese, ha scelto di unirsi alla catechesi e al messaggio che io stesso offro su Rete 8, ogni giorno (anche io mi sono dovuto reinventare "conduttore", almeno per un poco) e sarebbe bello se questa iniziativa fosse un momento di unità per tutta la diocesi già da domani, da domenica 15 marzo. Al "din don dan" festoso delle nostre chiese sarà come ritrovarsi insieme per una breve lectio divina e per pregare, poi, il Santo Rosario nelle nostre case, un po' come una volta, sostenendo con l'orazione tutti coloro che in questo momento si stanno rimboccando le maniche negli ospedali e chi deve continuare a lavorare, per affidare all'intercessione di Maria i malati e chi è nella sofferenza e per consegnare al Padre i tanti defunti di questi giorni.

Valentinetti confida nei suoi parrocci affinchè possano portare rendere questo momento di condivisione e preghiera una realtà per la giornata di domani e per i prossimi giorni fino a quando non sarà possibile tornare a celebrare le funzioni nelle chiese.