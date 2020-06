Archiviato il procedimento per l'abuso d'ufficio sulla nomina del direttore generale dell'Ersi, crollano le accuse

Nessun abuso d'ufficio per la nomina a direttore generale dell'Ersi (Ente regionale servizio idrico) di Tommaso Di Biase.

Cadono così le accuse nei confronti di Daniela Valenza, presidente e componente del consiglio direttivo dell’Ersi (ente regionale del servizio idrico), di Roberto Di Marco, Ilario Lacchetta e Alfonso Ottaviano, componenti del consiglio direttivo, che erano stati indagati.

Il procedimento è stato così archiaviato, come fa sapere Ottaviano, sindaco di Scerni.

La nomina fu impugnata di fronte al Tar dall’ex dirigente regionale Sebastiana Parlavecchio che ne contestava le modalità di selezione.

Il giudice Roberto Veneziano, come fa sapere Ottaviano, «ha, infatti, disposto l’archiviazione del procedimento penale perché “tutte le valutazioni di illegittimità espresse dall’opponente per tratteggiare, a carico dei soggetti che sono indagati, profili di illeceità penale non possono integrare un ulteriore approfondimento investigativo, né possono legittimare un proficuo prosieguo dibattimentale, non potendosi valorizzare oltremisura gli spunti che….avrebbero favorito il coagulo delle preferenze nei confronti di un professionista che avrebbe potuto far leva su amicizie e frequentazioni influenti nell’assetto della gerarchia politica regionale dell’epoca, aspetti vanescenti e fumosi che non solo non sono emersi con la valenza euristica che i dati indiziari devono necessariamente possedere per essere considerati rilevanti nell’accertamento delle responsabilità penali, ma non potrebbero essere neanche oggetto di ricerca postuma da parte del P.M.».