Archeoclub ed Italia Nostra deluse dopo l'incontro con il Comune per la questione del Rampigna: "Grave danno per la città"

Esprimono delusione e forti perplessità le associazioni Italia Nostra e Archeoclub di Pescara, che lo scorso 13 febbraio hanno incontrato l'amministrazione comunale per discutere della questione dei lavori al campo Rampigna, e sulla possibile presenza di una necropoli sotto al campo sportivo.

Da tempo le associazioni chiedono che i lavori vengano fermati per permettere di condurre rilievi ed approfondimenti circa la presenza della necropoli di epoca romana, ma a seguito dell'incontro avuto con l'assessore ai lavori pubblici e con l'assessore allo sport, oltre ai tecnici e dirigenti di settore, è emerso che il progetto di riqualificazione andrà avanti in quanto non ci sarebbero nè i tempi nè le risorse per bloccare l'appalto, ricordando che nel 2018 il consigliere D'Incecco aveva presentato un'interrogazione sulla possibilità di valutare con approfondimenti la presenza di reperti archeologici sotto al Rampigna, e che gran parte dei consiglieri ora sono amministratori:

C’è da chiedersi, in base a quale concezione della partecipazione presso il Comune di Pescara si convochino delle associazioni di cittadini per dire loro, come già in passato, che, al di là del merito del loro apporto, non si modificherà alcuna delle decisioni prese; nemmeno si puo’ accettare la tesi, implicita, secondo la quale sarebbero state le associazioni ad essersi mosse in ritardo e a non considerare i tempi delle decisioni tecniche e amministrative.

Sorprende che amministratori e consiglieri di allora, tuttora in buona parte amministratori di oggi, non solo nonabbiano dato esecuzione a quell’odg, ma che se siano addirittura dimenticati,determinando, se non interverrà una correzione di rotta, un grave danno per la città