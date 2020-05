Disposto l'approfondimento del dossier sulla cattedrale di Caramanico. Come annunciato dal senatore Luciano D'Alfonso, il ministro dei beni culturali Dario Franceschini ha accolto la richiesta di intervento formulata a inizio marzo da Mario Mazzocca, capogruppo consiliare di ‘Uniti per Caramanico’

D’Alfonso, circa due mesi fa, aveva presentato un'interrogazione a risposta orale per conoscere azioni e iniziative intraprese «per dare concreta attuazione alla Delibera Cipe del 22 dicembre 2017 e per evitare che il ritardo accumulato e la mancata, sino ad oggi, adozione delle necessarie procedure giungano a causare ulteriori progressivi peggioramenti se non danni irreversibili alla cattedrale di Santa Maria Maggiore in Caramanico Terme».

Durante la notte tra il 19 e il 20 gennaio 2017 si era infatti verificato un parziale cedimento del tetto della cattedrale. Mazzocca parla di «tempi biblici che il nostro monumento non si può più permettere», aggiungendo:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.