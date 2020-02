Nuovo appello dei volontari del canile di Pescara per ricevere donazioni di cibo

I volontari della Lega del Cane di Pescara, che gestiscono il canile comunale, lanciano un nuovo appello per avere donazioni di cibo per gli ospiti del rifugio specificando tutti i punti raccolta sparsi per la zona di Pescara, Montesilvano e Sambuceto:

Arcaplanet Montesilvano

Arcaplanet Sambuceto

Passeri Viale Marconi

Qua la zampa Via Camillo Benso Conte di Cavour

PetStore Conad in Via Elettra (zona Stadio) Abbiamo bisogno di crocchette di qualsiasi tipo e scatolette di umido

Ovviamente potete passare a lasciare le donazioni anche in canile, siamo aperti tutti i giorni dell'anno dalle 11 alle 13, anche sabato e domenica. Ci aiutate? Per altre info scrivete al 3451732579