Ovidio, ospite del canile di Pescara ricoverato in clinica: l'appello della Lega del Cane per le donazioni

I volontari della Lega del Cane di Pescara lanciano un appello per un aiuto necessario per le cure mediche di Ovidio, splendido cane che da sabato 1 febbraio è ricoverato in clinica veterinaria:

Oggi domenica un po' triste per noi: ieri abbiamo dovuto ricoverare in clinica il nostro bellissimo vecchietto Ovidio. Già da tempo iniziavano i primi problemini con le zampe posteriori ma venerdi c'è stato un peggioramento. Speriamo torni presto in forma, tra poco andiamo a trovarlo e speriamo vada tutto bene. Tante preghiere per lui.

Se volete aiutarci per il ricovero di Ovidio potete farlo con una donazione IBAN: IT 90 K 02008 15408 000103584963 intestato a Lega Nazionale per la Difesa del Cane Pescara specificando nella causale "aiuto per Ovidio", grazie a chi ci aiuterà!