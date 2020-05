L'Abruzzo tra le 3 regioni per la sperimentazione dell'app Immuni, al via da giugno

L'Abruzzo è una delle 3 regioni italiane, insieme a Liguria e Puglia, nelle quali dal mese di giugno partirà la sperimentazione dell'app Immuni.

A farlo sapere è stato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 24 Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24 ieri mattina, lunedì 25 maggio.

Per la sperimentazione sono state scelte 3 regioni: una per il nord (Liguria), una per il centro (Abruzzo) e una per il sud (Puglia).

"Immuni arriva in 10-15 giorni. Immagino che per la prima decade di giugno arrivi. Si tratta di un tracing importantissimo che quando sarà attivo darà importanti diffusioni su tracciamento e diffusione della malattia", dice Sileri, "l'app immuni rientra in una riorganizzazione della medicina territoriale e della medicina preventiva, è un tracing importantissimo e quando sarà attivo darà ulteriori informazioni su tracciamento e diffusione della malattia".

La app è stata scelta dal governo per tracciare i contagi da Coronavirus in Italia. Sempre ieri è stata inviata la relazione da parte del Ministero della salute al garante della privacy: il Garante Soro, nella stessa giornata, ha detto in una audizione che "allo stato la norma trasmessa dal governo al Parlamento risponde alle richieste che avevamo fatto".

La app non è obbligatoria e non traccerà gli spostamenti, ma solo i contatti tra smartphone. I dati raccolti potranno essere condivisi solo dietro autorizzazione del possessore del telefono e comunque tutti i dati raccolti e condivisi con il server centrale (gestito da Sogei) andranno cancellati entro dicembre 2020.