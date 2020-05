Apertura straordinaria dell’Avis comunale per il mese di maggio: ecco quando

Apertura straordinaria dell’Avis comunale per il mese di maggio: è prevista domenica 31, dalle ore 9 alle ore 12, nella nuova sede di piazza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara. I donatori che vorranno presenziare dovranno, in ogni caso, prenotare telefonicamente l’appuntamento chiamando lo 085/2934219.

"Il 2020 non è iniziato bene per il mondo intero - scrive l'Avis in una nota - La pandemia di Covid 19 ha rallentato il panorama globale lavorativo. L’emergenza che sta attanagliando la popolazione mondiale continua a segnare la quotidianità di tutti. Nonostante le oggettive difficoltà, la richiesta di sangue non è mai venuta a mancare. Salvare vite donando il sangue è la miglior risorsa che una persona possa avere".

Ricordiamo inoltre che l'Avis di Pescara è aperta abitualmente nei seguenti giorni e orari: