Inaugurato l'ospedale Covid, il presidente Marsilio: "Pescara un modello per tutta Italia" - FOTO - VIDEO

Pescara un modello per tutta Italia per quanto riguarda l'ospedale Covid. Così il presidente della Regione Marsilio ha definito la struttura inaugurata oggi con il primo reparto da 32 posti già disponibile nell'ex Ipav. Presenti oltre al governatore, anche l'assessore Verì ed il presidente del consiglio regionale Sospiri, assieme al direttore generale della Asl di Pescara Antonio Caponetti.

Entro i prossimi 60 giorni la struttura sarà completata e finora dopo 30 giorni di lavori, è stato portato a termine il 40% del progetto, per un costo di 11 milioni di euro, finanziati dalla protezione civile nazionale per 7 milioni di euro e dalla banca d'Italia per 3 milioni di euro.

Marsilio ha specificato che la struttura è strategica ed importante per l'Abruzzo, in quanto anche quando l'emergenza Covid sarà terminata, poiché sarà utilizzata per le esigenze della rete sanitaria abruzzese.

Nei prossimi giorni saranno trasferiti nella struttura i malati di coronavirus, e così il resto dell'ospedale potrà tornare alla funzione ordinaria. Questo progetto serviva inoltre a mettere in sicurezza anche la Fase 2, e qualora dovessero tornare a crescere i contagi, noi siamo pronti ad affrontare l'emergenza

Marsilio ha sottolineato come questa esperienza dimostri che in Italia si possono fare opere pubbliche rapidamente, in modo economico e trasparente, ribadendo che il "modello" Pescara è da promuovere ed esportare.