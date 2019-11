Antonio Razzi ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena"

L'ex senatore di Forza Italia Antonio Razzi sarà ospite, questa sera, di Massimo Giletti nel programma televisivo "Non è l'Arena", in onda su La7 a partire dalle ore 20,35. È stato lo stesso Razzi ad anticipare la notizia. Il noto politico abruzzese è di ritorno dall'ennesimo viaggio in Corea del Nord: "Siccome mi invitano, continuo ad andarci", ha dichiarato candidamente.

Di recente, Razzi ha pubblicato il libro "Te lo dico da Nobel" (Graus Edizioni), che sta adesso presentando in giro per l'Italia. Inoltre, durante la scorsa primavera, l'ex senatore è stato tra i protagonisti di "Ballando con le stelle", lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Raiuno.