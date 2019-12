VIDEO | L'ex senatore Razzi: "Vivo con 700 euro al mese, sarei migliore di Di Maio come ministro degli Esteri"

“La mia pensione da senatore? Prendo 2.200 euro al mese, ma 1.500 euro li pago di affitto, quindi me ne restano solo 700, vivo con quelli”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l'ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Oggi che è uscito dalla politica, come passa le sue giornate? “Beh, per me, fare il senatore era un lavoro a tempo pieno. Ora, provvisoriamente, mi concentro su altre attività: vado in radio, in tv, faccio di tutto”.

In questo senso, le imitazioni che le dedicava Maurizio Crozza l'hanno resa un personaggio famoso...”Grazie all'imitazione di Crozza mi è cambiata la vita”.

Si è improvvisato anche ballerino...”E a Ballando con le Stelle ho passato i tre mesi migliori della mia vita”.

La politica, quindi, non le manca. “La politica mi manca, stavo facendo bene lavorando alla politica estera. Di sicuro, sul tema, ne so più io che Di Maio, il ministro degli Esteri lo potevo fare tranquillamente anche io. Trump? Ho conosciuto la sua segretaria...”.. Lei ha appena pubblicato un libro dal titolo 'Te lo dico da Nobel'. A chi assegnerebbe il prestigioso premio per la pace? "Il premio Nobel per la pace lo dovrebbero dare a Trump, a Kim Jong-un e al presidente della Corea del Sud”, ha sentenziato Razzi a Un Giorno da Pecora.