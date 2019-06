Il pescarese Antonio Di Luca nel cast di una fiction su Enrico Piaggio [FOTO]

Il pescarese Antonio Di Luca fa parte del cast di una fiction su Enrico Piaggio attualmente in lavorazione. Per la precisione l'attore, in arte "Clown TopPpy", recita nella miniserie tv «Enrico Piaggio. Un sogno italiano», prodotta da Rai Fiction e Moviheart.

Con la regia di Umberto Marino, le prime riprese si stanno girando a Roma in questi giorni, poi la carovana si sposterà a Pisa e provincia, soprattutto nella Tenuta di Varramista. Enrico Piaggio acquistò la villa dai Capponi nel 1953 e da quel momento ne fece la sua dimora fino alla propria morte, avvenuta nel 1965.

Protagonista del film è Alessio Boni, che interpreterà il ruolo di Enrico Piaggio. Sul set anche Francesco Pannofino, Violante Placido, Massimiliano Rossi, Giorgio Gobbi e Caterina Guzzanti. Le riprese andranno avanti fino al prossimo 17 luglio. La messa in onda è prevista in autunno su Raiuno.