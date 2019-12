Targa di riconoscimento da Cepagatti per la dottoressa Antonella Santuccione [FOTO]

Una targa di riconoscimento da Cepagatti per la dottoressa Antonella Santuccione, tornata nella sua città in occasione delle Feste. Il premio è stato conferito alla professionista dal sindaco Gino Cantò con tutta l'amministrazione "in segno di stima e gratitudine per il suo prezioso contributo alla ricerca scientifica e per aver portato in alto il nome di Cepagatti nel mondo".

La cerimonia si è tenuta in consiglio comunale. Antonella, laureata in medicina all'università D'Annunzio, è stata recentemente nominata Donna dell'Anno 2019 in Svizzera dalla rivista "Women in Buiness". Notevole il suo impegno nella lotta all'Alzheimer con il progetto "Women's Brain Project" dedicato alle donne e alla loro vulnerabilità.