Violenza di genere e bullismo, AnTo e Massi appoggiano l'associazione Mede@

AnTo e Massi continuano a presentare in giro per l'Italia “Ridevano tutti di me”, canzone scritta per sensibilizzare contro il bullismo. I due artisti pescaresi interverranno domani, 5 giugno, a Ostia in occasione dell'apertura di uno sportello di ascolto a cura di Mede@, associazione che si batte contro la violenza di genere.

La conferenza stampa è fissata alle ore 11 in via Carlo Greco, 77 e la sede dello sportello sorgerà all’interno dell’ex sala giochi 'Game Over', oggi bene confiscato dallo Stato alla malavita.

Tra i presenti vi saranno: