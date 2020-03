La discoteca Momà di Collecorvino si ferma in via precauzionale

Una mossa forse sin troppo azzardata, ma che va presa come esempio da seguire in un momento in cui la cautela è d'obbligo. Nell'attesa di possibili provvedimenti prefettizi, la discoteca Momà di Collecorvino sceglie di chiudere volontariamente per questo fine settimana, in attesa di nuovi sviluppi. La direttrice artistica del locale da ballo, Serena Ragonesi, spiega così la decisione forzata:

"Questo non è il momento di pensare al tornaconto economico. Ne va di mezzo la salute delle persone che resta il bene più prezioso. Ci auguriamo che altre realtà seguano il nostro esempio. Il senso civico deve prevalere sulla voglia sfrenata di divertirsi a tutti i costi".

Questo il comunicato emanato dalla famiglia Montanari, titolare della discoteca: