3 anni senza Pasquale Pacilio, il direttore anchorman

Ricorrono oggi i 3 anni dalla scomparsa di Pasquale Pacilio, storico direttore di Rete 8 che morì il 29 luglio 2016 all'età di 67 anni.

Il giornalista, pescarese di adozione (era di origini campane), scomparve dopo aver perso la battaglia contro un brutto male. Ancora oggi i suoi colleghi di redazione lo ricordano con affetto.

Pacilio fu uno dei pionieri delle tv private della nostra regione. Lavorò a Telemare, per poi stabilirsi a Rete 8 dove mise in mostra anche innate capacità di anchorman, cimentandosi spesso in lunghe dirette.