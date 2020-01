La città di Pescara ricorda il giudice Alessandrini a 41 anni dall'attentato

Pescara ricorda oggi 29 gennaio il 41esimo anniversario dall'attentato che uccise il giudice Emilio Alessandrini, padre dell'ex sindaco Marco Alessandrini. Nel 1979, infatti, un commando armato dell'organizzazione Prima Linea lo uccise a Milano, dopo che aveva accompagnato proprio Marco a scuola.

Alessandrini era finito nel mirino dei terroristi in quanto si era già occupato delle indagini per la strage di Piazza Fontana. L'amministrazione comunale ha previsto due eventi oggi per ricordarlo: dalle 10,30 all'auditorium Petruzzi un incontro dal titolo

“Ricordo di Emilio Alessandrini l’Uomo, il Magistrato” al quale interverranno Massimiliano Serpi, Procuratore della

Repubblica di Pescara, Alberto Liguoro già consigliere della Corte di Cassazione, e Angelo Mariano Bozza, Presidente del Tribunale di Pescara oltre ai saluti del sindaco Masci e del presidente del consiglio comunale Antonelli.

Alle 11,45 in piazza Unione ci sarà la deposizione di una corona d'alloro sul monumento dedicato alle vittime del terrorismo, con la benedizione di monsignor Francesco Santuccione.