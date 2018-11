Prosegue l'avventura di Annalisa D'Incecco al "Ristorante degli Chef" su Rai2 [VIDEO]

La pescarese Annalisa D'Incecco ha superato anche la seconda puntata del "Ristorante degli Chef", il nuovo programma di Rai2 in onda ogni martedì sera,

La nostra concittadina è stata tra i protagonisti del talent culinario con un dolce che ha conquistato tutti tanto da farla commuovere.

Annalisa, al termine della prima prova è stata scelta dalla collega Viviana per far parte della brigata per la prima apertura del ristorante.

Proprio nel servizio, al quale hanno partecipato Sandra Milo, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo e 4 giornalisti del Tg2, Annalisa D'Incecco si è distinta preparando un dolce apprezzato sia dai commensali che dagli chef che conducono il programma.

Nelle prove finali ha prima preparato una pasta fresca e poi presentato una Tagliatella Adriatica che le ha consentito di non essere tra gli eliminati.

Il prossimo appuntamento è con la puntata di martedì prossimo, 4 dicembre.

Invece per rivedere integralmente l'episodio andato in onda ieri sera basta cliccare QUI.