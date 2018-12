La pescarese Annalisa D'Incecco a un passo dalla vittoria al Ristorante degli Chef

La puntata finale del programma di Rai 2 è iniziata con la prima prova nella quale Annalisa si è subito distinta superandola senza problemi. Dei sei finalisti il primo a uscire è stato Luca.

Nella seconda prova i concorrenti erano chiamati a presentare ai 3 chef-giudici, Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì, un carrello di dolci e la nostra concittadina è risultata la migliore. Il primo posto le ha consentito di essere ancora una volta, la terza, capo brigata nel servizio al ristorante. Con lei Viviana, mentre di fronte Marco (capo brigata) e Valter.

Il menù scelto per la prova è stato quello della vigilia di Natale.

Tra i clienti in sala gli ospiti vip:

il conduttore Giancarlo Magalli

l'ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino

la conduttrice Veronica Maya

gli attori e le attrici de ''Il paradiso delle signore''

le ''Signorine buonasera'' Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon, Mariolina Cannuli e Paola Perissi

la coppia Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

le attrici Rocío Muñoz Morales e Martina Stella

Con due stelle a uno la brigata capitanata da Annalisa conquista la vittoria e per la nostra concittadina arriva la terza stella sulla giacca per le tre vittorie consecutive nei servizi al ristorante. Per la pescarese anche l'ingresso diretto in finale senza passare dalle due prove successive. A fermarsi a un passo dalla finale è Marco al quale vengono preferiti Viviana e Valter.

L'ultima eliminazione è stata per Viviana e in finale la nostra Annalisa ha dovuto sfidare Valter. Nell'ultimo servizio, nel quale c'è stata anche la presenza dello chef due stelle Michelin, Andrea Aprea, ha trionfato Valter per 4 stelle a 3.