A Caprara l'ultimo saluto ad Anna Segamiglio, funerale l'1 novembre

Verrà celebrato domani, giovedì 1 novembre, il funerale di Anna Segamiglio, studentessa 14enne del liceo Classico d'Annunzio di Pescara prematuramente scomparsa.

Le esequie verranno celebrate alle ore 15 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Caprara. Il corteo funebre partirà dall'abitazione di Anna in via De Pasquale 12.

Grande dispiacere e commozione anche nella scuola, dove Anna frequentava il quarto ginnasio sezione E, con la preside che ha voluto lasciare un suo ricordo e un compagno di classe un video commovente. È stato anche rispettato un minuto di silenzio e le bandiere sono state messe a mezz'asta.

E nei prossimi giorni verrà posta una targa nella classe che frequentava.

Anche il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte improvvisa di questa giovane donna strappata troppo presto alla vita da una malattia:

«A nome mio personale, e della la comunità che rappresento, mi unisco al dolore della famiglia Segamiglio per la prematura scomparsa della piccola Anna. È sempre difficile accettare tragedie di questo genere, tanto più quando colpiscono una famiglia in maniera così improvvisa e casuale. In situazioni di questo genere le parole non possono in alcun modo esprimere i sentimenti che, da ieri sera, ci accomunano tutti ai suoi cari».