VIDEO | Morte Anna Carlini, nuovo sit-in di protesta davanti al tribunale

Si sono dati appuntamento stamane, giovedì 30 gennaio, davanti al tribunale di Pescara Isabella e Jessica, sorelle di Anna Carlini, la donna ritrovata morta due anni e mezzo fa nel tunnel della stazione Centrale, e gli esponenti del "Coordinamento Codice Rosso", in occasione della prima udienza dibattimentale del processo per la morte della donna trovata senza vita il 30 agosto 2017 in pieno centro a Pescara.

Le familiari e il coordinamento chiedono che il capo d'imputazione per i due cittadini rumeni accusati di essere responsabili della morte della donna, venga modificato da "omissione di soccorso" a "omicidio volontario". Nel procedimento si costituiranno parte civile il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo.

"Vogliamo giustizia", è l'appello di Isabella Martello, "e ci batteremo fino a quando non sarà fatta".