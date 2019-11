"Giustizia per Anna Carlini", flash mob davanti al tribunale

"Giustizia per Anna Carlini”. Questo il nome del flash mob organizzato a Pescara che si terrà domani, martedì 5 novembre, davanti al tribunale in memoria della donna uccisa del sottopasso ferroviario della stazione centrale.

L'appuntamento è alle ore 10 davanti al palazzo di giustizia in occasione dell'inizio del processo per stupro di Anna Carlini, morta nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2017.

Previsto anche un minuto di silenzio.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di diverse associazioni impegnate sul territorio contro la violenza di genere e l'obiettivo principale del raduno sarà quello di chiedere giustizia per Anna: «Vogliamo tenere accesi i riflettori su l’ennesimo fatto di cronaca che vede come vittima una donna. Vogliamo una società più giusta dove la dignità umana resta un valore fondamentale!», scrivono gli organizzatori.