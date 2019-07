Anna Carlini uccisa nel tunnel della stazione, lettera delle sorelle nel giorno del suo compleanno

Anna Carlini, la donna che è stata uccisa nel tunnel della stazione centrale di Pescara oggi, mercoledì 24 luglio, avrebbe compiuto 34 anni.

Per questo motivo, nel giorno del suo compleanno, le sorelle Jessica e Isabella, hanno deciso di scriverle una lettera.

Questo quanto scritto dalle due sorelle di Anna Carlini:

«Ci manchi, oggi è il tuo compleanno è come sempre avremmo festeggiato insieme questo meraviglioso giorno ma tutto questo oggi non si può fare più per colpa di chi ha deciso di levarti la vita. Ora sei tra gli angeli, di te sono rimasti solo ricordi, ricordi che ti stringono una morsa nel petto di dolore e mentre cerchiamo di sopravvivere alla tua perdita non smettiamo un solo secondo di amarti né ci rassegnamo alla tua mancanza ma viviamo i tuoi ricordi fluidi nei nostri cuori. Buon compleanno Anna! Che ti arrivino i nostri auguri lassù in paradiso... Le tue sorelle Jessica e Isabella, i tuoi cognati Mario e Stefano, la grande mamma coraggio di tutti gli angeli Fabiola Bacci e tutte le persone a te care!».