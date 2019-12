È il pescarese d'origine Andrea Muzii il campione del mondo di memoria

Andrea Muzii, pescarese d'origine di 20 anni, è il nuovo campione del mondo di memoria.

Il 20enne vive e studia a Roma (nella facoltà di Medicina) con i genitori di Pescara.

Come fa sapere l'AdnKronos, Muzii ha conquistato il gradino più alto del podio con 8.170 punti, ai campionati appena conclusi a Zhuhai, in Cina, dove dal 29 novembre all'1 dicembre, si sono confrontati oltre 170 concorrenti da tutto il mondo.

Sul podio anche due "memory athletes" Mongoli, Purevjav Erdenesaikhan con 7.203 punti e Lkhagvadotj Batbayar con 7.112 punti. Muzii si allena da meno di due anni, e ha iniziato a gareggiare solo nel corso di quest'anno. È reduce dalla vittoria al Campionato Europeo in Svezia due settimane fa. Dopo il campionato del mondo appena conquistato, la prossima tappa sarà a Dubai nel 2020, ossia le Memoriadi, le Olimpiadi dei campioni della memoria.

Le discipline dei Campionati Mondiali sono dieci: si memorizzano immagini, carte da gioco, parole, nomi e volti, numeri sotto dettatura, ecc., con diversi tempi e modalità. Per esempio, tra i record mondiali battuti da Andrea Muzii in questa occasione, c'è il massimo numero di carte da gioco memorizzate in mezz'ora: 1829 carte (più di 35 mazzi mischiati e ricostruiti senza errori). Muzii, che detiene 17 record italiani, 8 record europei e 6 del mondo nelle diverse discipline ai campionati di Zhuhai ha migliorato 2 record del mondo.

Una vittoria ottenuta grazia al «costante allenamento». Esprime soddisfazione Andrea Muzii, nuovo campione del mondo di memoria che ha appena conquistato il titolo ai campionati disputati a Zhuhai in Cina: