Giovani avvocati (Aiga) di Pescara, rinnovato il consiglio direttivo: Cocchini presidente

È stato rinnovato il direttivo della sezione di Pescara dell'Aiga, l'associazione italiana giovani avvocati, per il biennio 2019/2021.

Le elezioni del direttivo si sono svolte mercoledì 26 giugno.

Presidente è stato nominato Andrea Cocchini, mentre Simone Gallo sarà il suo vice e segretario Cristina Celentano.

Questi invece i consiglieri e componenti del direttivo:

Mariangela Antonelli ;

; Romina Faricelli ;

; Matteo Ciccone ;

; Caterina Del Federico ;

; Stefano Gallo ;

; Francesco Pagnanelli.

L’assemblea ha premiato il costante lavoro di formazione professionale per avvocati, in collaborazione con gli organi istituzionali, nonché le numerose attività sinora portate avanti dalla Sezione di Pescara, sia attraverso l’iniziativa già consolidata degli incontri formativi denominati “caffè tra Colleghi”, su tematiche pratiche e contingenti, sia dal punto di vista congressuale e convegnistico, con eventi di carattere locale e, in collaborazione con le maggiori istituzioni, anche di carattere nazionale. La Sezione ha implementato le proprie attività anche attraverso l’istituzione del Comitato Scientifico della Sezione, che ha svolto un importante ruolo di studio e approfondimento sulle materie di interesse degli eventi formativi.