andràtuttobene, hackathon dell’Aterno-Manthoné con Confindustria Chieti-Pescara

#andràtuttobene, hackathon dell’Aterno-Manthoné con il patrocinio di Confindustria Chieti-Pescara. Il workshop a distanza si è tenuto nella mattinata di oggi, 7 aprile, in videocollegamento con le classi 4C Sia, 4H Afm e 3B Sia.

La preside Antonella Sanvitale si è detta molto entusiasta di questa iniziativa:

«L’innovazione, il digitale, lo sviluppo di conoscenze e competenze professionali nuove sono un caposaldo dell’Aterno-Manthonè in quanto sono una delle chiavi di lettura del futuro delle nuove generazioni. Educare in quest’ottica è fondamentale per lo sviluppo dei talenti di ogni alunno e, quindi, per la competitività dei singoli e della società dato il continuo cambiamento dello scenario lavorativo e sociale a livello globale. Sono orgogliosa dell’impegno dei miei studenti e docenti in continuo e costante cammino umano e professionale».