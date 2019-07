Analisi qualitativa gratuita delle sostanze stupefacenti sequestrate: accordo tra Comune, Prefettura e Asl

Un accordo per l'analisi qualitativa delle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro.

È quello sottoscritto ieri, venerdì 19 luglio, dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, per il Comune, dal prefetto Gerardina Basilicata e dal direttore generale della Asl, Armando Mancini.

L'accordo stabilisce la possibilità di eseguire nella provincia di Pescara a titolo gratuito nei laboratori della azienda Usl di Pescara, le analisi delle sostanze stupefacenti sequestrate e a partire dalla data dell’accordo avrà validità triennale.

L’accordo operativo, in un’ottica di piena collaborazione istituzionale, viene incontro all’esigenza di dare risposte sempre più celeri alle fasi dell’accertamento della natura e delle quantità di sostanze stupefacenti, alleviando l’impegno di risorse economiche e di personale da parte delle forze dell’ordine e della polizia municipale per la consegna delle sostanze al laboratorio dell’Arta (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente della Regione Abruzzo) situato all’Aquila.

L’accordo permetterà un contenimento e un’ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e consentirà all’Asl, attraverso l'istituto di farmacotossicologia dell’Asl di Pescara, di monitorare in un periodo temporale ragionevole non solo l’introduzione di nuove sostanze stupefacenti e relative modalità di consumo ma anche di valutare gli effetti diretti sullo stato di salute della persona, ricorrendo a “setting” assistenziali adeguati e a protocolli terapeutici appropriati.