Mare tutto balneabile senza divieti sulla costa pescarese, le ultime analisi dell'Arta

L'estate 2020, almeno per ora, si sta rivelando positiva per quanto riguarda la balneabilità del mare.

Quando siamo ormai alla metà di luglio sulla costa pescarese non sono presenti divieti di balneazione.

E non saranno necessarie nuove ordinanze da parte dei sindaci visto che anche i risultati delle ultime analisi dell'Arta nei punti di prelievo di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo hanno dato esito positivo.

I campioni sono stati prelevati la settimana scorsa, il 6 e il 7 luglio per la precisione.

Questi i risultati delle analisi dell'agenzia regionale per la tutela ambientale:

PESCARA (prelievi del 6 luglio)

Via Leopardi: enterococchi 20 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 309 su 100 ML (limite 500);

Via Galilei: enterococchi 10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 52 su 100 ML (limite 500);

Via Muzii: enterococchi <10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli <10 su 100 ML (limite 500);

Via Cadorna: enterococchi <10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli <10 su 100 ML (limite 500);

Teatro d'Annunzio: enterococchi <10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 31 su 100 ML (limite 500);

Rotonda riviera nord: enterococchi <10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 20 su 100 ML (limite 500);

Fosso Vallelunga: enterococchi <10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 20 su 100 ML (limite 500);

Molo sud porto turistico: enterococchi <10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 285 su 100 ML (limite 500);

Foce Fosso Pretaro Nord: enterococchi 10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli <10 su 100 ML (limite 500);

MONTESILVANO (prelievi del 7 luglio)

Foce sud fiume Saline: enterococchi 31 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 226 su 100 ML (limite 500);

Foce fosso Mazzocco: enterococchi 10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 75 su 100 ML (limite 500);

Via Bradano: enterococchi 10 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 189 su 100 ML (limite 500);

Via Leopardi: enterococchi 31 su 100 ML (limite 200), escherichia coli 209 su 100 ML (limite 500).

CITTA SANT'ANGELO (prelievi del 7 luglio)

