Cantante montesilvanese nello scherzo di Nek a "Le Iene"

Il cantante montesilvanese An To, al secolo Antonio Tagliafierro, sarà questa sera tra le "vittime" dello scherzo che Nek ha riservato ad alcuni suoi fan con la complicità de Le Iene.

Nei giorni scorsi, infatti, An To si è recato a Roma insieme alla propria compagna per partecipare a una giornata a contatto con il suo idolo Filippo Neviani, ma ben presto l'entusiasmo ha lasciato spazio alla delusione: Nek, infatti, si è rivelato ben diverso da come appare di solito in pubblico. Per fortuna si trattava solo di una messinscena. Ecco cosa si legge nelle note di presentazione del filmato:

"Nek è diventato cattivissimo con i suoi fan? Niente paura, c’è solo lo zampino de Le Iene in uno scherzo altrettanto cattivissimo in cui abbiamo trascinato il cantante. Abbiamo proposto a 4 suoi fan di vivere un’esperienza unica: un’intera giornata a stretto contatto con Nek. Lui li accoglie nella hall di un albergo, dove spiega come sarà organizzata la cosa. Tutto verrà ripreso e documentato dalle telecamere. Appena partono le riprese saluta calorosamente i suoi fan: li abbraccia e ci scherza insieme. Quando però si spengono le telecamere Nek cambia improvvisamente, tanto da negare in malo modo un selfie a un’altra fan. “Ci è crollato un mito”, si dicono tra loro i fan vedendo quella scena. “Sono incazzato, è totalmente finto!”. Perché Nek è diventato cattivissimo? Che cosa gli è successo? Non perdetevi lo scherzo di Cizco".

La puntata de "Le Iene" con lo scherzo di Nek andrà in onda stasera, martedì 3 dicembre, a partire dalle ore 21.15 su Italia 1. An To invita tutti a sintonizzarsi e promette tanto divertimento: "Ci sarà da ridere!". Qui di seguito è possibile vedere un'anteprima: