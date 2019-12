An To e la compagna Carmela divertono nello scherzo di Nek con Le Iene [VIDEO]

An To e la compagna Carmela divertono nello scherzo di Nek con Le Iene. Il filmato è andato in onda ieri sera e l'artista montesilvanese, insieme alla sua fidanzata, ne è uscito decisamente bene: più volte è stato ricordato che ha scritto un brano dedicato al suo idolo, mentre la ragazza ha respinto con decisione le avances dello stesso Nek (al secolo Filippo Neviani), mostrando serietà e fedeltà al proprio uomo.

La storia inventata da Le Iene ruotava attorno alla realizzazione di una fantomatica giornata che 4 fan avrebbero potuto trascorrere con il loro cantante preferito, rigorosamente filmati dalle telecamere. Così Nek, quando iniziavano le riprese, si mostrava gentile e disponibile, per poi diventare scontroso e maleducato a obiettivi spenti. Ma il clou si è toccato quando Filippo, dopo aver isolato An To in una stanza d'albergo, ha tentato un approccio con la sua donna, che però ha rifiutato senza alcuna esitazione la proposta di tenergli compagnia per una sera.

An To, una volta informato dell'accaduto, ovviamente non l'ha presa bene:

“Io non lo voglio più vedere - ha esclamato disgustato - Me ne voglio andare... non lo voglio vedere!”.

In un crescendo di tensione e stupore Nek alla fine rivela che è tutto uno scherzo de Le Iene, e così la rabbia e la delusione lasciano spazio soltanto alle risate e agli abbracci.