Amazon Prime Student: 10 euro e tanti vantaggi per gli studenti universitari

Amazon Prime Student è il nuovo programma di Amazon che premia gli studenti universitari con uno sconto di 10 euro e tanti altri vantaggi. Il noto marketplace, in questo particolare periodo molto duro per via la sessione d’esame estiva, ha pensato di premiare tutti gli studenti, al di là della media o dell’ultimo voto.

Scopriamo meglio il costo di Amazon Prime Student, come funziona e come disdire per godere appieno di tutti i vantaggi Amazon.

STUDENT10: lo sconto rivolto agli studenti universitari

Chi si iscrive a Prime Student avrà diritto a uno sconto, da applicare direttamente nel proprio carrello, inserendo il codice STUDENT10 durante la fase di pagamento. Il codice potrà essere utilizzato solamente di prodotti venduti e spediti da Amazon, ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), alimenti per neonati, buoni regalo, ereader Kindle e tablet Fire. Di conseguenza, sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

Il buono sconto può essere utilizzato su www.amazon.it fino alle 23:59 del 31/08/2020.

Come iscriversi ad Amazon Prime Student?

L’iscrizione ad Amazon Prime Student è molto semplice e richiede meno di un minuto. Basta accedere alla pagina dedicata Prime Student, cliccare sul pulsante “Iscriviti – 90 giorni senza costi aggiuntivi” e da quel momento in poi sarà possibile procedere al proprio ordine inserendo il codice sconto STUDENT10. Lo sconto verrà applicato direttamente nel carrello.

Attenzione: per attivare l’abbonamento, è necessario provare di essere iscritto ad un corso universitario in Italia. Pertanto bisogna inviare una documentazione contenente certificato di iscrizione, libretto universitario e carta identificativa dello studente rilasciata dall’Università. Il tutto dovrà essere inviato dall’indirizzo email associato al proprio account Amazon via mail a: amazon-student-verification@amazon.it

Gli altri vantaggi di Prime Student

Non è finita qui! Il ricco programma Prime Student consente tanti altri imperdibili vantaggi. Infatti, dopo l’iscrizione, si avranno a disposizione 90 giorni di Amazon Prime gratis. Ciò vuol dire che nell’offerta sono inclusi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prime Video , per vedere le più belle serie targate Amazon

, per vedere le più belle serie targate Amazon Prime Music , 2 milioni di canzoni in streaming senza pubblicità

, 2 milioni di canzoni in streaming senza pubblicità Twitch Prime

Consegne veloci (1-2 giorni) e illimitate

Al termine dei 90 giorni, Amazon Prime Student si rinnoverà al costo promozionale di 18 euro l’anno fino alla laurea (per un massimo di 4 anni), al posto di 36 euro. Come disdire Amazon Prime Student? Si può cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento.