A due alunni del Galilei la medaglia d'oro alle Olimpiadi di scienze della terra

A due alunni 19enni del liceo scientifico Galilei va la medaglia d'oro alle Olimpiadi di scienze della terra. Si tratta di Samuele Sprecacenere e Paolo Palma, che hanno partecipato a una gara rivista a causa del Covid: la fase regionale e quella nazionale sono state disputate online, mentre la fase mondiale è stata totalmente cancellata

Soddisfatto il dirigente scolastico, Carlo Cappello:

“Sono molto orgoglioso di Samuele e Paolo perché in una situazione così difficile non hanno esitato a mettersi in gioco. Sono ragazzi che negli anni hanno avuto un lusinghiero percorso di crescita e li ringrazio di cuore perché in ogni sfida da loro intrapresa hanno sempre mantenuto alto il nome della scuola”.