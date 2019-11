Esemplare di Alpaca a spasso per la riviera di Montesilvano [FOTO]

Un esemplare di Alpaca è stato avvistato questa mattina (2 novembre) poco dopo le ore 12,30 mentre se ne andava "a spasso" per la riviera nord di Montesilvano, portato al guinzaglio da un uomo.

La segnalazione viene dal giornalista Paolo de Carolis che, divertito, ha postato su Facebook una foto in cui si scorge l'animale (appartenente alla famiglia dei camelidi) mentre "passeggia", poco prima del Teatro del Mare, tenuto al guinzaglio da un signore con molta naturalezza.

In realtà l'Alpaca vive a Città Sant'Angelo insieme ad un suo simile ed è già stato notato in passato a Montesilvano, evidentemente per dargli ogni tanto la possibilità di sgranchirsi un po' le zampe.

L'Alpaca, dotato di una folta e finissima lana, è un animale di origini Andine che ormai è abituato a vivere alle nostre latitudini. Non è pericoloso, e anzi viene descritto come molto docile. A prima vista potrebbe sembrare un lama, ma costituisce in realtà un'altra specie.