Allungamento pista dell'aeroporto di Pescara: Marsilio incontra l'Enac

Un incontro per riavviare l'iter necessario allo sblocco del progetto per l'allungamento della pista dell'aeroporto di Pescara. Il presidente della Regione Marsilio ha incontrato il direttore generale Enac Alessio Quaranta sottolineando come quel progetto sia fondamentale per lo sviluppo e potenziamento dello scalo abruzzese.

Nelle prossime settimane alla Saga ed all'Enac verrà presentato un studio che ne certificherà la compatibilità, in modo da giungere in pochi mese all'approvazione del piano ed all'avvio dei lavori, con la gara d'appalto finanziata dai fondi del Masterplan.