Allevatore di Pianella disperato, il suo gregge decimato dai lupi: "Ho paura per i bambini e la mia famiglia" [FOTO - VIDEO ]

Dal 2013 ormai vive un vero incubo per i costanti assalti, da parte di branchi di lupi, al suo gregge. Alberto Di Cesare, allevatore di Pianella in località Granaro, ci ha raccontato la sua storia denunciando una situazione difficile e drammatica per la sua attività di allevamento di pecore.

L'allevatore era arrivato ad avere circa 100 animali ma a causa delle incursioni dei lupi, nonostante i numerosi sistemi antintrusione messi in campo, ormai il numero si è praticamente dimezzato. Il recinto che delimita il suo allevamento è alto 1,80 metri ed ha un'estensione di circa due chilometri, e da qualche mese la situazione è tornata ad essere critica dopo un breve periodo di relativa calma.

L'ultimo assalto è avvenuto pochi giorni fa, quando addirittura un lupo, come mostrano le immagini del video che l'allevatore ci ha fornito, ha distrutto la fototrappola per poi uccidere due pecore. Sul fronte dei risarcimenti, nonostante le numerose domande presentate da Di Cesare, fino ad ora ha ottenuto solo 172 euro che non sono sufficienti nemmeno per pagare lo smaltimento delle carcasse.

"Inizio ad avere paura anche per i bambini e la mia famiglia, considerando che i lupi hanno dilaniato anche i cani. Attorno alla mia abitazione ho alzato una rete di protezione di tre metri; anche un mio vicino ha avuto lo stesso genere di problemi. Qui la zona è abitata, ed in molti sono preoccupati e spaventati"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.