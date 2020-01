Meteo, allerta dalla protezione civile per i forti venti di burrasca: le previsioni

Torna l'allerta vento di burrasca in Abruzzo e nel Pescarese. La protezione civile con il centro funzionale d'Abruzzo ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani 5 gennaio 2020 e per le successive 24 - 30 ore. In particolare, sono attesi venti forti e di burrasca da nord est sull'Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Nella nostra regione, in particolare, si concentreranno sui settori costieri e meridionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sul fronte delle previsioni meteo, Abruzzometeo.org lo ricordiamo ha previsto per oggi 4 gennaio e per domani 5 gennaio possibili temporali e rovesci, con temperature in calo specie per quanto riguarda i valori massimi nelle zone collinari e montuose.

La protezione civile infine ha sollecitato le amministrazioni comunali ad effettuare le verifiche sul territorio ed attivare eventuali interventi di prevenzione per i possibili danni causati dal vento.