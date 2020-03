Temporali e venti di burrasca in arrivo su Pescara, allerta meteo della Protezione Civile

Un'allerta meteo valida a partire da questa mattina, lunedì 2 marzo, anche per la provincia di Pescara è stata emessa nel pomeriggio di ieri dalla Protezione Civile.

Come fa sapere il Centro Funzionale d'Abruzzo il dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

In base alla previsioni sono in arrivo temporali e venti di burrasca sia nel Pescarese che in Abruzzo.

Questo quanto contenuto dall'allerta meteo: